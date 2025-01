Mercato Milan, Furlani lo mette alla porta! Comunicazione arrivata, sono due i club in pole

Condividi via email

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha comunicato a Luka Jovic di trovarsi una squadra già a gennaio: sono due le opzioni sul tavolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha comunicato a Luka Jovic di non rientrare più nel progetto tecnico rossonero e di doversi trovare una squadra già a gennaio nonostante il contratto da 3 milioni di euro netti in scadenza il prossimo 30 giugno.

Per l’ex Fiorentina invece si sono fatte avanti sia il Siviglia che il Monaco. Sondaggi esplorativi dei rispettivi club grazie all’aiuto dell’agente Ramadani.