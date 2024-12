Mercato Milan, intrigo Emerson Royal! Brasiliano troppo timido, spunta il retroscena con Fonseca

Mercato Milan, Emerson Royal è un vero e proprio intrigo: terzino brasiliano troppo timido, Fonseca si aspetta molto di più

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno degli acquisti dell’ultimo calciomercato Milan, Emerson Royal, non sta tuttora convincendo.

La maratona estiva Londra-Milano per Emerson Royal era stata portata a conclusione: il brasiliano, dopo una lunga corsa, era arrivato in rossonero. A San Siro difficilmente ha ritrovato lo sprint, così come nelle partite esterne. L’abilità offensiva che Fonseca gli riconosce in realtà è ancora frenata. Emerson è un esterno troppo timido nella fase d’attacco: non segna e non fa assist, raramente è autore di qualche buon cross. E’ stato il primo a essere preso di mira dallo stadio: i tifosi rossoneri sono esigenti e l’ex giocatore del Tottenham non ha mantenuto le attese. I fischi però non lo hanno scoraggiato, anzi. Nelle ultime partite è sembrato finalmente più sciolto: servirà la riprova a partire dalla trasferta di Verona.