Mercato Milan, resta vivo l’interesse per Ricci: la società si muoverà così!

Mercato Milan, come sottolinea Tuttosport resta vivo l’interesse dei rossoneri per Samuele Ricci: la società si muoverà così!

Come riportato da Tuttosport, il rientro di Bennacer non tranquillizza del tutto il calciomercato Milan in vista di gennaio. Per questo continua ad essere vivo l’interesse per Samuele Ricci.

L’ex Empoli resta sullo sfondo come grande obiettivo per il centrocampo, ma per il mercato estivo, visto che il Torino non se ne priverà a stagione in corso. Sull’italiano c’è anche il forte pressing dell’Inter: si preannuncia un derby di mercato a giugno.