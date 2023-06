Mercato Milan, Moncada guarda in casa Norwich per la difesa

Mercato Milan, il club rossonero mette gli occhi in casa Norwich per rinforzare la difesa: a Moncada piace Omobamidele

Come riportato dall’Inghilterra, e in particolare da TEAMtalk, il calciomercato Milan ha messo gli occhi in casa Norwich City per rinforzare la difesa.

A Moncada infatti piace moltissimo il classe 2002 Omobamidele, in scadenza nel 2026 con il club inglese. Oltre al Milan, sull’irlandese ci sono anche Nottingham Forest, Sheffield United e Burnley. Si parte da una valutazione di oltre 15 milioni di sterline.