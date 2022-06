Mercato Milan, Inter in pole per Bremer. Ma Cairo...

Mercato Milan, l’Inter è in pole per l’acquisto di Bremer ma Cairo chiede troppo: Maldini e Massara restano alla finestra

L’Inter è in pole per l’acquisto di Bremer, ma Urbano Cairo non vuole abbassare il prezzo del centrale di difesa.

Come riportato da Tuttosport, il presidente del Torino chiede più di 30 milioni di euro e al momento il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di assecondarlo. Il Milan continua a monitorare la situazione: in caso di aperture Maldini e Massara sono pronti ad affondare il colpo.