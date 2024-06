Mercato Milan, Rabiot più VICINO? L’INDISCREZIONE fa SOGNARE i tifosi rossoneri

Mercato Milan, Adrien Rabiot avrebbe deciso di non accettare il rinnovo offerto dalla Juve: indiscrezione clamorosa

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha fornito un clamoroso aggiornamento su Adrien Rabiot, obiettivo caldissimo del calciomercato Milan per la prossima stagione:

PAROLE – «La possibilità che Rabiot lasci la Juve a parametro zero è più che concreta. Molto molto probabile. Vedremo che tipo di proposte considererà, perché sarà dopo l’Europeo. La Juve gli ha fatto una proposta per rinnovare, ma al momento Rabiot ancora non accetta».