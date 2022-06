Mercato Milan, il Lille vuole 40 milioni per Botman: le ultime

Mercato Milan, il Lille è fermo alla richiesta di 40 milioni di euro per Sven Botman: i rossoneri e il Newcastle temporeggiano

Come riferito da Sport Mediaset, è tutto fermo sul fronte Sven Botman. Il Lille continua infatti a chiedere 40 milioni di euro per il proprio difensore, cifra che non è stata messa sul piatto ne dal Milan ne dal Newcastle.

I rossoneri dal canto loro non hanno intenzione di modificare la propria offerta (30 milioni bonus inclusi) non volendo partecipare ad aste per il calciatore.