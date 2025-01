Mercato Milan, Moncada sfoglia la margherita! Doppio obiettivo per giugno, nomi da urlo

Mercato Milan, il DT Moncada ha le idee chiare in vista della sessione di giugno: arriverà un attaccante strutturato fisicamente

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha le idee chiare per l’attacco della prossima stagione:

PAROLE – «L’idea di Geoffrey Moncada sarebbe quella di prendere un attaccante ben strutturato e che sappia fare reparto da solo. Due i nomi segnati in rosso su tutti: Randal Kolo Muani del Psg e Santiago Gimenez del Feyenoord. Entrambi hanno dato ampia disponibilità al trasferimento in rossonero ma per costi sono da considerarsi come degli obiettivi complicati per la sessione di mercato invernale. Gli scout rossoneri sono molto attivi tra Francia, Belgio e Germania con il chiaro obiettivo di individuare il miglior rinforzo possibile per l’attacco».