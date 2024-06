Mercato Milan, Ibrahimovic lo AVVISA: con QUESTA offerta lascia Milanello. La situazione

Mercato Milan, Tommaso Pobega non è incedibile per Ibrahimovic e per la dirigenza rossonera: con questa cifra lascia Milanello

Come riferito da calciomercato.it, uno dei nomi in uscita nel calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto di centrocampo è Tommaso Pobega, centrocampista reduce da un’annata complicata per via di un lungo infortunio.

L’italiano ha avuto un colloquio con Zlatan Ibrahimovic che lo ha messo al corrente della situazione: di fronte ad un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro i rossoneri lo lasceranno partire. Sul calciatore ci sono il Torino e soprattutto la Fiorentina, club che ha avviato i primi contatti nei giorni scorsi.