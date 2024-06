Mercato Milan, Ibrahimovic non PERDE di vista QUEL terzino: la notizia non lascia dubbi

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic non perde di vista Emerson Royal per il ruolo di terzino destro: gli aggiornamenti

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan non perde di vista Emerson Royal come possibile ipotesi per il ruolo di terzino destro nonostante l’ipotesi Flamengo delle ultime ore. I rossoneri stanno dialogando con il Tottenham per l’ex Barcellona e i dialoghi restano particolarmente avanzati. Le prossime settimane saranno dunque decisive:

PAROLE – «Emerson Royal al Flamengo? Ricordate anche l’interesse del Milan per Emerson».