Mercato Milan, un ex obiettivo VICINO a SBARCARE in Serie A: sarà AVVERSARIO dei rossoneri?

Un ex obiettivo del mercato Milan è sempre più vicino ad accasarsi a una formazione del campionato di Serie A

Nonostante la chiusura del calciomercato, la Roma continua a sorprendere con nuovi acquisti. Dopo l’arrivo di Mario Hermoso, che ha espresso la sua felicità per aver firmato con i giallorossi, il club è vicino a chiudere un altro colpo importante: Mats Hummels, in passato sondato anche dal mercato Milan.

L’esperto difensore tedesco sembra aver accettato l’offerta della Roma, che prevede un contratto annuale con opzione per un secondo anno in base alle presenze. Hummels è atteso a Roma per le visite mediche e la firma del contratto, che dovrebbe garantirgli un ingaggio di circa 2 milioni di euro più bonus.