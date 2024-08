Mercato Milan Futuro: SPUNTA il nome nuovo in difesa, la CONCORRENZA e tutti i dettagli. Cosa filtra in vista delle ultime ore di questa sessione estiva

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per lacasadic.com, il Milan Futuro continua a lavorare sul mercato e avrebbe messo gli occhi su Alessio Castellini, difensore del Catania classe 2003.

Sul 21enne, però, ci sarebbe la forte concorrenza del Venezia, oltre al Catania che continua a fare muro e non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore. Il club rossonero non mollerà e nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato effettuerà altre offerte per provare ad acquisire le sue prestazioni.