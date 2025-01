Condividi via email

Mercato Milan, il Genoa punta Hugo Cuenca del Milan Futuro: i dettagli dell’operazione che porterebbe il classe 2005 in Liguria

Come riporta Gianlucadimarzio.com, il Genoa punta Hugo Cuenca classe 2005 del Milan Futuro. Il grifone vorrebbe prenderlo già in questa sessione di mercato a zero, lasciando ai rossoneri una percentuale importante sulla futura rivendita.

L’uscita del calciatore potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il Milan continua ad essere molto attivo in entrata ma anche in uscita in questi ultimi giorni di mercato.