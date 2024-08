Mercato Milan, Furlani prepara la SORPRESA all’Inter: INSERIMENTO clamoroso sull’obiettivo dei nerazzurri per la difesa!

Ha del clamoroso la notizia rimbalzata dalla Turchia, precisamente dal portale Sporx che parla di un inserimento inatteso da parte del mercato Milan per uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Si tratta di Mikayil Faye, difensore centrale senegalese del Barcellona sul quale si sono accesi i riflettori da parte di vari club in giro per l’Europa come Besiktas e Rennes. Proprio la squadra francese sembrerebbe quella favorita per il suo acquisto.

I rossoneri avrebbero addirittura già presentato una prima offerta da 20 milioni di euro per il classe 2004, proposta rispedita però al mittente dai blaugrana. Da capire quale potrà essere il futuro del ragazzo conteso da mezza Europa.