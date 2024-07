Mercato Milan, Fullkrug e gli altri NOMI per l’attacco: importante APERTURA da parte del tedesco! Aumentano le chance di un suo arrivo

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato Milan, con i dirigenti rossoneri che, dopo aver chiuso il colpo Alvaro Morata, sono pronti a regalare a Paulo Fonseca un altro attaccante. Niclas Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund, è il nome più caldo anche se la concorrenza non manca.

I DETTAGLI – «Per l’attacco, c’è sempre l’idea di prendere un’altra prima punta oltre a Morata. Oltre ad Abraham c’è anche Fullkrug, sul quale c’è l’interesse di altri club in giro per l’Europa. Il Borussia Dortmund chiede 15 milioni di euro. Il tedesco sarebbe ben disposto a trasferirsi in rossoneri, anche per avere uno spazio maggiore rispetto a quello che avrebbe nel suo attuale club, che ha appena acquistato Guirassy nel suo ruolo».