Mercato Milan, il casting è aperto: quattro idee per far rifiatare Fofana e Reijnders. Gli altri nomi in lista oltre Stiller e Ricci

Il mercato Milan è alla ricerca di un centrocampista in grado di far rifiatare Fofana e Reijnders che fin qui hanno giocato sempre, considerando che per Fonseca né Musah né Loftus-Cheek possono giocare in mezzo.

Sono quattro, secondo Tuttosport, le idee dei rossoneri oltre ai “costosi” Stiller e Ricci: Belahyane del Verona, Bondo del Monza, Frendrup del Genoa e Cardoso del Betis.