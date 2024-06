Mercato Milan, un TITOLARISSIMO rischia il taglio in estate! Dialogo con la dirigenza, scenario CLAMOROSO

Mercato Milan, un titolarissimo rischia il taglio in estate: Alessandro Florenzi potrebbe lasciare i rossoneri e andare al Bologna

Importante indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport sul calciomercato Milan e in particolare su Alessandro Florenzi. L’esterno italiano, che con i rossoneri ha un contratto fino al 30 giugno del 2025, potrebbe essere sacrificato in estate.

Sull’ex Roma, che ha un ingaggio da 2.8 milioni di euro a stagione, è piombato il Bologna a caccia di rinforzi di esperienza per la Champions League. Furlani e Moncada chiedono una cifra bassa ma potrebbero anche prendere in considerazione l’idea di svincolarlo per risparmiare sull’oneroso ingaggio.