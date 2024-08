Mercato Milan, un EX OBIETTIVO tentato da Mourinho: ecco la SUPER offerta

Il Fenerbahce di José Mourinho va forte su un ex obiettivo di mercato del Milan. Ecco la proposta di contratto del club turco

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, José Mourinho sta facendo pressioni su Sofyan Amrabat per convincerlo a trasferirsi al Fenerbahçe. Il club turco ha presentato un’offerta di 10 milioni di euro alla Fiorentina per il centrocampista marocchino, ex obiettivo del mercato Milan.

Il Fenerbahçe è pronto a offrire ad Amrabat un contratto fino al 2028, segno della volontà di puntare forte sul giocatore. Mourinho vede nel marocchino un elemento chiave per rinforzare il centrocampo della sua squadra.