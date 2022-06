Mercato Milan, Dybala si guarda intorno: rossoneri alla finestra

Dybala, in attesa della decisione dell’Inter, comincia a guardarsi intorno: tante le piste estere ma occhio all’inserimento del Milan

L’Inter sta cercando la miglior soluzione per fare spazio a Dybala sia per una questione di numeri, sia per una questione economica, visto che i nerazzurri devono dare un taglio al monte stipendi.

Serve pazienza e in questa attesa, secondo quanto riportato da Sky Sport, Antun avrebbe già sondato il terreno con club esteri