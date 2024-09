Mercato Milan, due NOMI nuovi per giugno! Conoscono già la SERIE A, ecco di chi si TRATTA

Mercato Milan, ci sono due possibili nuovi nomi per giugno: ecco chi sono le due pedine offensive che potrebbero giungere a Milano

In casa rossonera è sempre Calciomercato Milan. Le notizie continuano a circolare anche ad un mese dalla chiusura della sessione di trasferimenti estiva. Secondo quanto riferito da BolognaSportNews.it, il Milan avrebbe messo gli occhi su due pedine fondamentali di Italiano.

Si tratterebbe di Ferguson e Castro. Il trequartista scozzese è vicino al rientro dopo il brutto infortunio rimediato l’anno scorso. L’attaccante classe 2004 sta stupendo in questo inizio stagione e ha già firmato due gol e un assist. In caso di alcune uscite, come Jovic o Chukwueze, il Milan potrebbe fare sul serio per i due giocatori.