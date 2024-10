Mercato Milan, ritorno di fiamma per Dorgu! Lui il vice Theo Hernandez, c’è un ostacolo per l’arrivo a gennaio

Mercato Milan, ritorno di fiamma per Dorgu: l’esterno del Lecce individuato come il perfetto vice Theo Hernandez. Ultime

Importante indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan del prossimo gennaio.

Milan, come vice-Theo gli osservatori rossoneri hanno studiato il diciannovenne del Lecce Patrick Dorgu, e lo considerano un elemento di prospettiva. Convincere i salentini, in corsa per la salvezza, a farlo partire a gennaio non sarà affatto facile: ci vorrebbe un’offerta importante, magari con una contropartita tecnica, ma il discorso va tenuto aperto sia per questa sia per la prossima stagione.