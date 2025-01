Mercato Milan, nome nuovo in mediana: arriva dalla Ligue 1

Condividi via email

Mercato Milan, nuova idea per il centrocampo rossonero: arriva dalla Ligue 1 un prospetto interessante

Dopo la vittoria sul Como, in casa Milan si torna a parlare di mercato. L’impatto di Conceicao è stato ottimo, ma serve qualcosa in più a livello di rosa per questa seconda metà di stagione.

Sull’Equipe viene lanciata la candidatura di un prospetto che gioca nello Strasburgo. Si chiama Habib Diarra, classe 2004 su cui ci sono anche altri club. Per lui 16 presenze in questa stagione nel campionato francese.