Mercato Milan, Di Stefano SPIEGA: «Morata? Ibrahimovic lo ha SCELTO anche per questo MOTIVO. Sulla trattativa...»

Mercato Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato lo stato dell’arte relativo alla trattativa Alvaro Morata

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha fatto il punto su Morata, obiettivo caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan ha scelto Morata non solo per le caratteristiche tecniche: lo spagnolo è perfetto per il sistema di calcio che ha in mente Fonseca ma soprattutto riporterebbe nello spogliatoio quell’esperienza e quella leadership che gli addii di Kjaer, Giroud, ci metto anche lo stesso Ibra e Mirante, hanno inevitabilmente fatto calare. C’è grande ottimismo sulla chiusura dell’operazione».