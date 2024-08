Mercato Milan, da Adli a Fofana passando per Emerson Royal: il PUNTO sulle mosse dei rossoneri nei prossimi giorni

SkySport ha fornito un aggiornamento per quanto riguarda il mercato Milan tra centrocampo e terzino.

PAROLE – «Emerson Royal? Non è ancora arrivata la fumata bianca ma ormai la trattativa è al traguardo, balla solo un milione. Per Adli bisogna capire se il Brentford punterà su Cajuste e se vorrà entrambi i centrocampi. L’interesse del Manchester United è concreto e la trattativa col Monaco si complica, teniamo come alternativa Koné anche se è un tipo diverso di calciatore».