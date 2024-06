Mercato Milan, INTRIGO Daniel Maldini: i rossoneri hanno una strategia precisa. Ecco quale

Mercato Milan, intrigo Daniel Maldini: i rossoneri vorrebbero cederlo per monetizzare e aumentare il budget in entrata

Come riportato da Tuttosport, tra i calciatori che potrebbero costituire un’importante tesoretto per il calciomercato Milan in entrata figura anche il nome di Daniel Maldini, nell’ultima stagione in prestito al Monza e in scadenza di contratto a giugno del 2025.

I rossoneri vorrebbero cederlo e partono da una valutazione di 8 milioni di euro: sul ragazzo ci sarebbero Lazio, Atalanta e lo stesso Monza.