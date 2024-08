Mercato Milan, un club di Serie B INTERESSATO a un giovane rossonero: il POSSIBILE affare

Sirene dalla serie cadetta per un giovane elemento del Milan. Il mercato dei rossoneri potrebbe presto far registrare una nuova cessione

Il mercato Milan potrebbe presto salutare uno dei suoi giovani talenti. Il Palermo, alla ricerca di un terzino sinistro dopo la cessione di Giuseppe Aurelio allo Spezia, ha messo nel mirino Andrea Bozzolan, classe 2004 di proprietà del club rossonero. Il giovane esterno rappresenta una nuova opzione per i rosanero, che avevano inizialmente tentato di acquistare Andrea Ceresoli dall’Atalanta Under 23, senza successo a causa della concorrenza del Catanzaro.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Palermo avrebbe individuato in Bozzolan il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è considerato un prospetto interessante e potrebbe trovare in Sicilia lo spazio necessario per crescere e maturare professionalmente.