Mercato Milan, il DETTAGLIO sul contratto di Emerson Royal è una vera e propria RIVELAZIONE: la strategia dei rossoneri

Mercato Milan, il dettaglio sul contratto di Emerson Royal rivela la strategia rossonera: contratto di 4 anni con opzione

Come riferito da Matteo Moretto, il terzo colpo del calciomercato Milan, Emerson Royal, in arrivo dal Tottenham per 15 milioni di euro più bonus, firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto anno da 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

La particolarità è che, proprio come Pavlovic e Morata, anche il terzino destro brasiliano firmerà un quadriennale con opzione. Una precisa strategia della società rossonera.