Mercato Milan, arrivano conferme sull’interesse dei rossoneri per Goglichidze: i rossoneri possono lasciarlo in prestito all’Empoli

Come riferito da Tuttosport, trovano conferme gli ultimi spifferi relativi all’interesse del calciomercato Milan per Goglichidze dell’Empoli.

Il suo nome è stato proposto da un intermediario nei giorni scorsi a Casa Milan, ma Moncada lo aveva già inserito nei profili da tenere sotto controllo. I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostrano le operazioni Vasquez e Colombo in estate e ci potrebbe essere al vaglio anche la possibilità di lasciargli finire la stagione proprio all’Empoli.