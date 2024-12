Mercato Milan, retroscena Bennacer! Acquisti a gennaio solo se... Ultimissime

Mercato Milan, l’eventuale arrivo di un centrocampista a gennaio dipenderà dalle condizioni di Bennacer: il preferito è Frendrup

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan opererà in entrata a gennaio solo in un caso: ecco quale.

Il Milan prima di buttarsi sul mercato intende verificare le condizioni di Bennacer. Certamente è il centrocampo il reparto da irrobustire: si attendono risorse da un’eventuale partenza di Jovic oppure Okafor. Frendrup del Genoa è il profilo più apprezzato. Prossime settimane decisive.