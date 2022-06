Mercato Milan, concorrenza della Juve per Zaniolo

Mercato Milan, la Juve fa sul serio per Zaniolo, obiettivo concreto anche dei rossoneri: Allegri lo vuole insieme a Di Maria

Non solo Di Maria, per il quale la Juventus attendono fiduciosi una risposta nelle prossime ore. I bianconeri puntano anche Zaniolo: in questo momento alternativo al Fideo, il giallorosso potrebbe però anche arrivare insieme all’ex PSG.

A riportarlo è Tuttosport, che spiega come i bianconeri continuino a mantenere i contatti con Zaniolo, profilo che piace molto ad Allegri. Tutto dipenderà dagli incontri per il rinnovo con i capitolini: in caso di fumata nera, la Juve potrebbe davvero provare ad affondare il colpo. Anche, come si diceva, se dovesse arrivare a Torino Di Maria. Il Milan monitora interessato.