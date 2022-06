Mercato Milan, concorrenza della Juve per Zaniolo. E la Roma...

Mercato Milan, forte concorrenza della Juve per Nicolò Zaniolo: la Roma al momento non vorrebbe cedere l’esterno

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il rinnovo con la Roma non è ancora arrivato e non arriverà prima dell’estate. Eventualmente a settembre, se Zaniolo sarà ancora un giocatore giallorosso, si discuterà del prolungamento.

Sul giocatore c’è ovviamente anche la Juventus ma, almeno per il momento, non è stata formulata nessuna offerta alla Roma, che dal canto suo non ha fissato un prezzo vero e proprio per la cessione. La situazione, tuttavia, è in divenire.