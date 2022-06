Mercato Milan, concorrenza del PSG per Renato Sanches: le ultime

Mercato Milan, il PSG irrompe su Renato Sanches avviando i contatti con il Lille: i rossoneri devono velocizzare le operazioni

Come riportato dalla Francia, e in particolare da Le 10 Sport, il PSG avrebbe allacciato i primi contatti con il Lille per Renato Sanches, obiettivo dichiarato del Milan ormai da mesi.

I francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe seriamente mettere in difficoltà Maldini e Massara nella conclusione dell’affare.