Mercato Milan, Conceicao non demorde! Vuole loro due a Milanello, messaggio chiaro al club

Mercato Milan, Sergio Conceicao chiaro con la dirigenza rossonera: vuole un attaccante e un centrocampista entro fine gennaio

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan di gennaio non si fermerà al’arrivo del solo Kyle Walker, sbarcato a Milanello in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro a giugno.

Conceiçao continua a spingere per avere un centrocampista e un attaccante: Gimenez è sempre l’obiettivo numero uno. Il Milan è pronto a offrire circa 35 milioni, cifra vicina alla richiesta di 40 del Feyenoord. Dialoghi in corso. Ma il tempo stringe.