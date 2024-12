Mercato Milan, sirene dalla Premier League per Chukwueze: spunta il club a sorpresa. Ultime

Mercato Milan, su Samuel Chukwueze, esterno in uscita dal club rossonero, è piombata l’Aston Villa: futuro in Premier League?

Come riportato dalla stampa inglese, uno dei nomi in uscita nel calciomercato Milan del prossimo gennaio è quello di Samuel Chukwueze, esterno che non ha mai convinto del tutto dal suo arrivo a Milanello nell’estate del 2023.

Sull’ex Villarreal ci sarebbe infatti l’interesse concreto della Premier League e in particolare dell‘Aston Villa: i rossoneri hanno fissato il prezzo a circa 20 milioni di euro.