Emerson Royal Milan, parti mai state così VICINE! Tra domanda e offerta balla solo questa CIFRA. I dettagli e le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Milan e Tottenham non sono mai stati così vicini per la chiusura della trattativa per Emerson Royal.

Il club rossonero ha trovato l’accordo con il difensore brasiliano, mentre manca quello con il club inglese. Al momento, tra domanda e offerta balla solamente un milione di euro e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.