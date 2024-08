Mercato Milan, REBUS Chiesa: l’esterno LASCIA la Serie A? Un top club in pressing, rossoneri VIGILI

Mercato Milan, rebus Chiesa: l’esterno italiano è in trattativa serrata con il Barcellona. I rossoneri restano vigili

Tra Barcellona e Juve non c’è tanta distanza per il trasferimento di Chiesa: gli spagnoli offrono 10 milioni, i bianconeri ne chiedono 15 per evitare una minusvalenza di 4 milioni a bilancio. A riportarlo è Tuttosport.

L’agente dell’attaccante, Ramadani, è al lavoro per trovare una soluzione. Il problema è che il Barcellona, alle prese con una spending review che gli consenta di fare mercato, deve ancora vendere qualcuno per tesserare Olmo. Su Chiesa ci sarebbe anche la Roma, ma il giocatore vuole giocare la Champions. Il calciomercato Milan resta invece defilata: se Chiesa dovesse essere ancora alla Juve negli ultimissimi giorni mercato i rossoneri potrebbero tentare l’assalto.