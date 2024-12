Mercato Milan, tre nomi e un sogno sul taccuino di Moncada e Ibrahimovic! Il Diavolo si muove, fari puntati su di loro

Mercato Milan, Ricci è il grande sogno per il centrocampo ma Moncada e Ibrahimovic tengono in caldo le alternative: i nomi

Come riportato da Tuttosport, il rientro di Bennacer non tranquillizza del tutto il calciomercato Milan in vista di gennaio.

Ecco perché gli uomini di mercato rossoneri hanno comunque segnato sul taccuino degli obiettivi per il ruolo di vice Fofana acquistabili a gennaio. Con Samuele Ricci che resta comunque sullo sfondo come grande obiettivo per il centrocampo, ma per il mercato estivo, visto che il Toro non se ne priverà a stagione in corso. Per puntellare la mediana già a gennaio, invece, sono tre – a oggi – i nomi seguiti: Frendrup del Genoa, Belahyane del Verona (sul quale comunque restano forti anche Napoli e Lazio) e l’americano Johnny Cardoso del Betis, per il quale si potrebbe sfruttare il passaporto comunitario già in possesso del giocatore.