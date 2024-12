Mercato Milan, il dato non mente! Cardinale rilancia, i numeri sono dalla sua parte. Tutti i dettagli

Mercato Milan, Cardinale non ha alcuna intenzione di disimpegnarsi dal club rossonero: i numeri delle ultime sessioni non mentono

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale non ha nessuna intenzione di mollare il Milan e i dati degli ultimi mercati rossoneri sono lì a testimoniarlo.

Cardinale è convinto che il Milan carburerà presto e sul campo otterrà i risultati sperati. Dopo i successi in tanti settori, ci tiene a far bene nel calcio. Lo ha dimostrato chiudendo in passivo per un centinaio di milioni complessivi il mercato delle ultime 2 stagioni.