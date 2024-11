Mercato Milan, due le opzioni a centrocampo per gennaio: colpo solo a queste condizioni, tifosi avvisati

Mercato Milan, Belahyane e Frendrup sono le due idee per gennaio ma i rossoneri interverranno in entrata solo in un caso: ecco quale

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha le idee chiare in vista della prossima sessione, quella di gennaio.

Se il piazzamento Champions League dovesse essere a rischio, allora il piano contenitivo potrebbe essere messo da parte e potrebbe essere anticipato a gennaio qualche colpo che, invece, è previsto per l’estate. I ruoli in cui la rosa del Milan è attualmente deficitaria sono noti, ovvero un vice Theo Hernandez (con la trattativa per il rinnovo che deve ancora entrare nella fase calda) e almeno un centrocampista che vada a implementare, sia numericamente sia

qualitativamente, il reparto attualmente a disposizione di Paulo Fonseca. I nomi per la mediana sono sostanzialmente due: Reda Belahyane del Verona, che potrebbe essere utilizzato liberamente in quanto Under 22 oppure e Morten Frendrup del Genoa, che però renderebbe necessario l’uscita dalla lista di un non formato così come Cardoso del Betis Siviglia mentre Ricci del Torino è un obiettivo per l’estate.