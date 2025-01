Mercato Milan, missione attaccante: tanti i nomi in lista, uno è clamoroso. Idea che affascina i tifosi

Mercato Milan, parte la missione attaccante del club rossonero per la sessione di gennaio: tanti i nomi sul taccuino

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha intenzione di acquistare un attaccante nell’attuale sessione di gennaio.

Interessa Akliouche del Monaco come pure Leweling dello Stoccarda. Dopo l’arrivo di Conceicao anche diversi portoghesi o ex suoi giocatori in lista: da Trincao al brasiliano Pepe. Suggestione degli ultimi giorni è Marcus Rashford in rotta con il Manchester United: se i Red Devils aprissero al prestito si potrebbe pensare.