Mbappé: «L’Italia non ha giocato bene all’EUROPEO, ma ha qualità e resta tra le migliori». Le dichiarazioni

Mbappé, compagno di nazionale dei rossoneri Maignan e Theo Hernandez, ha parlato in conferenza stampa in vista di Francia-Italia di Nations League.

ITALIA – «L’Italia non ha giocato bene, ma neanche noi abbiamo giocato bene. L’Italia resta sempre una delle migliori squadre e Francia-Italia resta sempre una delle partite più seguite. Hanno giocatori di grandi qualità e ci prepariamo alla loro migliore versione così come noi cercheremo di mettere in mostra la nostra migliore versione».

