Milan, Matheus Henrique esalta Ibrahimovic: le sue parole

Intervistato da StarCasinò Sport, Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, ha elogiato Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e non solo:

Guardavo sempre Ronaldinho, Kakà, Adriano, Robinho e altri. Tutti calciatori che hanno lasciato il Brasile da giovani e sono venuti qui a fare cose speciali per il calcio internazionale. Sappiamo che il miglior calcio è quello europeo. La Top3 è difficile. Direi Barella, Dybala e Osimhen. Poi c’è Berardi. Sono tutti giocatori fortissimi. Avrei voluto scambiare la maglia con Ibrahimovic, mi piace molto come giocatore, ha fatto tanto per il calcio e per la Svezia. È fortissimo