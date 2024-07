Materazzi: «Scudetto? Inter costruita alla perfezione». Poi PUNGE il Milan sul titolo di due anni fa: le parole

Marco Materazzi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sullo scudetto 2022, vinto dal Milan ai danni dell’Inter.

ALL’INTER LO SCUDETTO DEL MERCATO – «Per il momento sì. Sono tutti acquisti che mi piacciono tanto. D’altronde, Marotta e Ausilio ci stanno abituando bene, non hanno sbagliato nulla».

SCUDETTO OBIETTIVO MINIMO – «Più che minimo, il primato in Serie A deve essere inteso come obiettivo principale. L’organico mi sembra costruito alla perfezione ed è un’impressione che ci portiamo dietro da diverso tempo. I nerazzurri hanno legittimato il titolo della scorsa stagione e l’avrebbero meritato anche due anni fa, quando poi il Milan ha avuto la meglio. In Europa il discorso è differente, ci sono più club di prima fascia che sono altrettanto attrezzate, se non di più».

RIVALE SCUDETTO – «Vedo molto bene il Napoli, Conte è un allenatore che sa preparare a dovere i calciatori con cui lavora. Inoltre, è una società capace di attraversare ogni tipo di cambiamento senza mai perdere l’entusiasmo. Basti pensare allo scudetto vinto dominando dopo la rivoluzione vissuta con gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina».