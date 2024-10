Mastantuono Milan, il nuovo Dybala è nel mirino di Moncada: cifre e dettagli

Mastantuono Milan, il nuovo Dybala che gioca nel River Plate è nel mirino di Moncada: cifre e dettagli del talento argentino

Gli occhi di Moncada e del mercato Milan sono posati da tempo su Mastantuono, talento del River Plate considerato come il nuovo Dybala dell’Argentina. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

La concorrenza per il diciassettenne (compirà 18 anni nell’agosto 2025) è tanta (smentito un preaccordo con il Real Madrid), ma i rossoneri vogliono provare a definire l’affare con il River Plate in anticipo, come già successo in passato con Pato e Thiago Silva. Il contratto di Mastantuono, rinnovato a inizio 2024, è in scadenza nel 2026 con opzione di rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2027. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 45 milioni dollari (41 milioni di euro). Difficilmente il Milan potrà pagare questa cifra, ma ci sarebbe la possibilità di dilazionarla in due tranches, rimandando il suo arrivo in Serie A nel 2026 per farlo crescere ancora in patria dove è stato soprannominato nuova Joya. Lo stesso soprannome di Dybala…