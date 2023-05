Brambati: «Milan in Champions? Una cosa va detta chiaramente»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato l’approdo in Champions League del Milan di Pioli

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della qualificazione del Milan in Champions League:

«Diciamo la verità, se non avessero dato il -10 la Juventus si sarebbe presentata a Empoli in altro modo. Il -10 è preso troppo in modo asettico, qualche strascico è stato lasciato in uno spogliatoio non gestito bene. In semifinale di Champions comunque il Milan c’è arrivato, anche se mi ha deluso per come se l’è giocata. Era un derby dove mi aspettavo un po’ più di lotta».