Massara: «Dobbiamo ripartire e sbagliare poco, ci aspetteranno tutti»

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha fatto il punto da Milanello nel primo giorno della nuova stagione rossonera

Intervenuto a Milan Tv, Frederic Massara ha fatto il punto sulla nuova stagione:

Sull’immagine in panchina dopo la Lazio: «Eravamo provati dalle emozioni di una partita molto bella e consapevoli che poteva rappresentare una chiave verso la rincorsa per lo scudetto e questo l’abbiamo raccolto tutti».

Sulla passione: «Si lavora per generare emozioni per la gente e questa è la nostra finalità. C’è una passione straripante che ha trascinato la squadra a fare cosa bellissime negli ultimi due anni e mezzo. Dobbiamo mettere nel cassetto i bei momenti e ricominciare. Vogliamo essere più competitivi anche in Champions League».

Sulla crescita: «Questo percorso può continuare perché credo che squadra abbia ancora grandi margini. E’ stata ripristinata una normalità di un Milan competitivo, dobbiamo ricordarci che la storia scritta, anche da questa squadra, ci impone di pensare in maniera ambizione e pensare sempre più competitivi in tutte le competizioni. C’è molto entusiasmo e la voglia di ripartire e fare bene».

Sugli obiettivi: «Dobbiamo porci l’obiettivo di migliorare tutti i giorni e affrontare ogni partite con la certezza che se se vuole migliorare si potrà sbagliare pochissimo. ci aspettano tutti con un atteggiamento diverso e saremo consapevoli che ci saranno difficoltà».