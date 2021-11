Martinez Quarta squalificato, il difensore argentino salterà il prossimo match contro il Milan per il giallo con la Juventus

Non arrivano buone notizie in casa Fiorentina. Al 25′ minuto del primo tempo della sfida con la Juve, Martinez Quarta, difensore viola, ha ricevuto un giallo per un fallo su Morata prima della metà campo.