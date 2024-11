Marotta punge Scaroni: le parole del presidente dell’Inter colpiscono i tifosi del Milan

Marotta, presidente dell’Inter, ha punzecchiato Paolo Scaroni, presidente del Milan, sulla questione seconda stella: le sue dichiarazioni

Il presidente dell’Inter Marotta ha ricevuto il premio Liedholm e dal palco ha fatto queste dichiarazioni come riporta TMW.

SULLE AFFERMAZIONI DI SCARONI – «Scaroni ha detto che rappresenta l’unica squadra di Milano? Dipende da che punto di vista. Se l’unica squadra di Milano è rappresentata da lui è perché noi rappresentiamo qualcosa di ancora superiore. Ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Ognuno di noi due, giustamente, cerca di portare avanti il proprio club definendolo il migliore in assoluto. Noi abbiamo due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan».

