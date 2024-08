Marotta fa il punto sulle RIVALI dell’Inter: «Il Milan è la più accreditata». Poi fa il nome di queste QUATTRO squadre, le dichiarazioni

Intervenuto nel prepartita di Genoa Inter ai microfoni di Dazn, Beppe Marotta ha parlato così delle rivali in questa stagione citando anche il Milan.

SULLE RIVALI – «Secondo me ci sono ancora dei cantieri in corso. è il caso della Juve e del Napoli, in questo momento il Milan è quello più accreditato. Non sappiamo ancora bene quali sono i valori delle nostre avversarie, sappiamo quello che è il nostro valore. Credo che la griglia sia sempre la stessa, alle squadre che ho menzionato aggiungerei Atalanta e Roma. Queste squadre lotteranno per la vittoria dello scudetto».