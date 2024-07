Marotta AVVISA: «Il Napoli di Conte sarà tra le candidate allo scudetto». Poi l'ANNUNCIO a sorpresa sull'obiettivo di mercato conteso col Milan - Milan News 24

Marotta AVVISA: «Il Napoli di Conte sarà tra le candidate allo scudetto». Poi l’ANNUNCIO a sorpresa sull’obiettivo di mercato. Tutte le parole

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato anche del calciatore accostato al mercato Milan Gudmundsson e di Conte.

GUDMUNDSSON – «Gudmundsson? Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. Non dico che non interessi, ma in questo momento non fa al caso nostro».

CONTE – «Più protagonisti abbiamo nel campionato italiano e meglio è. Conte è un bravo allenatore, quindi metterà tutte le sue capacità per una realtà bella come il Napoli, che sarà sicuramente tra le candidate allo scudetto».